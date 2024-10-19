Мобилизация в Украине — работники ТЦК ошиблись, но все равно засчитали мужчину в уклонисты

Заседание суда. Фото иллюстративный: nsj.gov.ua

Работники одного из Территориальных центров комплектования (ТЦК) Черкасской области из-за собственной ошибки внесли мужчину в список уклонистов. Суд рассмотрел дело.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина, будучи военнообязанным, прошел медицинскую комиссию, подтвердившую его пригодность к военной службе. Впоследствии ему позвонил по телефону работник ТЦК и сообщил, что нужно явиться с вещами на следующий день в 14:00 для отправки в воинскую часть. Однако утром мужчине позвонили по телефону повторно и сказали, что сбор состоялся в 9:00, а не в 14:00, как сообщалось ранее. После этого с ним больше не связывались.

При рассмотрении дела в суде оказалось, что факта должной фиксации времени вызова не было. Вызов по телефонному разговору не отвечал требованиям действующего законодательства. Суд подчеркнул, что по закону граждане должны получать письменные повестки или другие документы, точно определяющие время и место сбора. Однако надлежащих доказательств, что мужчина был проинформирован о необходимости явиться на девять часов, стороной обвинения не было предоставлено.

Решение суда

Из-за отсутствия надлежащих доказательств и нарушения процедуры суд оправдал мужчину, признав, что военнообязанный не имел возможности должным образом выполнить свой долг из-за ошибок ТЦК.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области двое военнослужащих незаконно копировали данные бойцов своей части. Суд вынес приговор.

А Березновский районный суд принял решение по делу мужчины, который в письменном виде отказался от повестки непосредственно в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки.