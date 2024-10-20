Мобилизация в Украине — в Кременчуге мужчина отказался от боевой повестки, считая себя больным

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК

В Кременчуге Полтавской области мужчина отказался получать боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК), считая себя больным. Военнообязанный не согласился с выводами медиков о пригодности к службе.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского областного ТЦК и СП со ссылкой на Реестр судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что военно-врачебная комиссия (ВВК) признала мужчину годным к службе, но он не согласился с решением, настаивая на том, что у него проблемы со здоровьем — астма и гипертония. Поэтому он отказался получить повестку и не явился в определенное время в ТЦК для отправки в учебный центр.

В военкомате составили акт отказа от получения повестки и передали материалы в суд для привлечения мужчины к ответственности.

На суде обвиняемый признал свою вину, объяснив, что испугался попасть на передовую.

Решение суда

Несмотря на то, что мужчина признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном, суд решил назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

А в Харькове был осужден местный безработный. Мужчину доставили на ВВК в состоянии опьянения.

Ранее работники одного из Территориальных центров комплектования (ТЦК) Черкасской области из-за собственной ошибки отнесли мужчину к списку уклонистов.