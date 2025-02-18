У Харкові чоловік не пішов до ТЦК через вік — як його покарав суд

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові 54-річний чоловік отримав повістку, однак не прийшов до територіального центру комплектування. Причиною він назвав вік та стрес.

Про це йдеться у вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку йдеться, що чоловік отримав повістку у листопаді 2023 року, однак ухилився від мобілізації.

Під час судового процесу він заперечив свою провину. Обвинувачений зазначив, що їхав велосипедом на роботу і його зупинили працівники поліції, до яких згодом підʼїхали військові з ТЦК. Чоловіка відправили проходити ВЛК.

"Після проходження ВЛК йому виписали повістку про явку на 28.11.2023 року з речами для відправки до військової частини для проходження служби за мобілізацією, однак він не прийшов, був вдома, оскільки 27.11.2023 року отримав стрес. Потім він не ухилявся, оскільки працював. Коли його знов викликали до ТЦК, написав відмову щодо мобілізації і взагалі вважає, що він повинен був знятий з військового обліку в 2014 році по досягненню граничного віку", — йдеться у заяві підсудного.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд розглянув справу чоловіка, якого звинуватили у хуліганстві та перешкоджанні роботі ЗСУ.

Також на Львівщині військовозобов'язаного притягнули до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.