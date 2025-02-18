В Харькове мужчина не пошел в ТЦК из-за возраста — как его наказал суд

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове 54-летний мужчина получил повестку, однако не пришел в территориальный центр комплектования. Причиной он назвал возраст и стресс.

Об этом говорится в приговоре, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре говорится, что мужчина получил повестку в ноябре 2023 года, однако уклонился от мобилизации.

Во время судебного процесса он отрицал свою вину. Обвиняемый отметил, что ехал на велосипеде на работу и его остановили сотрудники полиции, к которым впоследствии подъехали военные из ТЦК. Мужчину отправили проходить ВВК.

"После прохождения ВВК ему выписали повестку о явке на 28.11.2023 года с вещами для отправки в воинскую часть для прохождения службы по мобилизации, однако он не пришел, был дома, поскольку 27.11.2023 года получил стресс. Затем он не уклонялся, поскольку работал. Когда его вновь вызвали в ТЦК, написал отказ по мобилизации и вообще считает, что он должен был снят с воинского учета в 2014 году по достижению предельного возраста", — говорится в заявлении подсудимого.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации) и назначил лишение свободы до трех лет.

Напомним, в Ивано-Франковской области суд рассмотрел дело мужчины, которого обвинили в хулиганстве и препятствовании работе ВСУ.

Также на Львовщине военнообязанного привлекли к ответственности за попытку незаконного пересечения границы.