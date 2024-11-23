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Чоловік не мобілізувався, бо не ходили автобуси, — що вирішив суд

23 листопада 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні — чоловік не зміг добратися до ТЦК через відсутність транспорту й отримав вирок
Суддя ухвалює вирок. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області чоловік проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК) бо не курсували авттобуси. Суд призначив чоловіку суворе покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що навесні 2024 року обвинувачений отримав повістку та мав з’явитися до територіального центру комплектування для відправлення у військову частину. Однак він цього не зробив, посилаючись на відсутність транспорту. За його словами, автобуси не ходили, і він очікував, що військові самі його заберуть.

Утім, більше він до військкомату не звертався і бойову повістку проігнорував.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Спершу йому призначили чотири роки позбавлення волі, але через попередню судимість та наявний іспитовий термін строк збільшили до шести років реального ув'язнення.

Раніше ми писали, що у Дрогобичі Львівської області чоловік відмовився підписувати бойову повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК). Суд обрав йому покарання.

А на Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Він пояснив свій вчинок віком та станом здоров’я.

суд мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення

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