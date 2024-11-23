Мобилизация в Украине — мужчина не смог добраться до ТЦК из-за отсутствия транспорта и получил приговор

Мужчина не мобилизовался из-за автобуса — что решил суд
В Хмельницкой области мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК), потому что не курсировали автобусы. Суд назначил мужчине суровое наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что весной 2024 года обвиняемый получил повестку и должен был явиться в территориальный центр комплектования для отправки в военную часть. Однако он этого не сделал, ссылаясь на отсутствие транспорта. По его словам, автобусы не ходили и он ожидал, что военные сами его заберут.
Впрочем, больше он в военкомат не обращался и боевую повестку проигнорировал.
Решение суда
Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.
Сначала ему назначили четыре года лишения свободы, но из-за предварительной судимости и имеющегося испытательного срока, наказание увеличили до шести лет реального заключения.
Ранее мы писали, что в Дрогобыче Львовской области мужчина отказался подписывать боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК).
А на Полтавщине мужчину осудили за уклонение от мобилизации.
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