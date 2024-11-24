Мобілізація в Україні — на Черкащині чоловік називав працівників ТЦК "людоловами"

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Черкаській області чоловік через Telegram повідомляв військовозобов'язаних про місця роботи працівників територіального центру комплектування (ТЦК). Також він називав представників військкомату "людоловами".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що чоловік через месенджер Telegram повідомляв інформацію про місця видачі повісток працівниками територіальних центрів комплектування. Крім тестових повідомлень, чоловік використовував умовні слова і позначення, які означали погодні явища: дощ, гроза, хмарно, сонячно, сухо.

Крім того, серед його повідомлень були такі фрази: "Серый Дастер переезд", "МРЕО гроза", "МРЕВ людолови".

Фігурант справи визнав свою провину повністю та підтвердив обставини вчиненого, щиро розкаявся, запевнював суд, що в подальшому подібного не вчинятиме.

У судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості та вирішити питання про речові докази у кримінальному провадженні.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та призначив п’ять років ув’язнення. Втім, вирок замінили на два роки умовного терміну.

Раніше ми писали, що у Дрогобичі Львівської області чоловік відмовився підписувати бойову повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК). Суд обрав йому покарання.

А на Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Він пояснив свій вчинок віком та станом здоров’я.