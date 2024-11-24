Мобілізація в Україні — на Черкащині чоловік називав працівників ТЦК "людоловами"

Чоловік називав працівників ТЦК "людоловами" — що вирішив суд
У Черкаській області чоловік через Telegram повідомляв військовозобов'язаних про місця роботи працівників територіального центру комплектування (ТЦК). Також він називав представників військкомату "людоловами".
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах справи вказано, що чоловік через месенджер Telegram повідомляв інформацію про місця видачі повісток працівниками територіальних центрів комплектування. Крім тестових повідомлень, чоловік використовував умовні слова і позначення, які означали погодні явища: дощ, гроза, хмарно, сонячно, сухо.
Крім того, серед його повідомлень були такі фрази: "Серый Дастер переезд", "МРЕО гроза", "МРЕВ людолови".
Фігурант справи визнав свою провину повністю та підтвердив обставини вчиненого, щиро розкаявся, запевнював суд, що в подальшому подібного не вчинятиме.
У судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості та вирішити питання про речові докази у кримінальному провадженні.
Рішення суду
Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та призначив п’ять років ув’язнення. Втім, вирок замінили на два роки умовного терміну.
Раніше ми писали, що у Дрогобичі Львівської області чоловік відмовився підписувати бойову повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК). Суд обрав йому покарання.
А на Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Він пояснив свій вчинок віком та станом здоров’я.
Читайте Новини.LIVE!