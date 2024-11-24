Мобилизация в Украине — в Черкасской области мужчина называл работников ТЦК "людоловами"

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Черкасской области мужчина через Telegram сообщал военнообязанным о местах нахождения работников территориального центра комплектования (ТЦК). Также он называл представителей военкомата "людоловами".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела отмечено, что мужчина через мессенджер Telegram сообщал информацию о местах выдачи повесток работниками территориальных центров комплектования. Кроме тестовых сообщений, мужчина использовал условные слова и обозначения, означавшие погодные явления: дождь, гроза, облачно, солнечно, сухо.

Кроме того, среди его сообщений были следующие фразы: "Серый Дастер переезд", "МРЭО гроза", "МРЭВ людоловы".

Фигурант дела признал свою вину полностью и подтвердил обстоятельства совершенного, искренне раскаялся, уверял суд, что в дальнейшем подобного не совершит.

В судебном заседании прокурор просил утвердить соглашение о признании виновности и решить вопрос о вещественных доказательствах в уголовном производстве.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и назначил пять лет заключения. Впрочем, приговор был заменен на два года условного срока.

Ранее мы писали, что в Дрогобыче Львовской области мужчина отказался подписывать боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК). Суд избрал ему наказание.

А в Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Он объяснил свой поступок по возрасту и состоянию здоровья.