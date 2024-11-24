Мобилизация в Украине — в Черкасской области мужчина называл работников ТЦК "людоловами"

Мужчина называл работников ТЦК "людоловами" — что решил суд
В Черкасской области мужчина через Telegram сообщал военнообязанным о местах нахождения работников территориального центра комплектования (ТЦК). Также он называл представителей военкомата "людоловами".
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах дела отмечено, что мужчина через мессенджер Telegram сообщал информацию о местах выдачи повесток работниками территориальных центров комплектования. Кроме тестовых сообщений, мужчина использовал условные слова и обозначения, означавшие погодные явления: дождь, гроза, облачно, солнечно, сухо.
Кроме того, среди его сообщений были следующие фразы: "Серый Дастер переезд", "МРЭО гроза", "МРЭВ людоловы".
Фигурант дела признал свою вину полностью и подтвердил обстоятельства совершенного, искренне раскаялся, уверял суд, что в дальнейшем подобного не совершит.
В судебном заседании прокурор просил утвердить соглашение о признании виновности и решить вопрос о вещественных доказательствах в уголовном производстве.
Решение суда
Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и назначил пять лет заключения. Впрочем, приговор был заменен на два года условного срока.
Ранее мы писали, что в Дрогобыче Львовской области мужчина отказался подписывать боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК). Суд избрал ему наказание.
А в Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Он объяснил свой поступок по возрасту и состоянию здоровья.
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