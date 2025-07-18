У Чернігові чоловік наїхав на ногу військовому ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

У Чернігові чоловік наїхав на ногу військовослужбовцю Територіального центру комплектування. Новозаводський районний суд міста покарав чоловіка.

Про це йдеться у відповідному судовому вироку.

Реклама

Читайте також:

Чоловік наїхав на ногу військовому — рішення суду та деталі

Новозаводський районний суд міста Чернігова виніс вирок у справі чоловіка, який 19 травня на вулиці Чорновола наїхав на ногу військовослужбовця ТЦК. Обвинуваченому призначили три роки обмеження волі з іспитовим строком один рік.

Зазначається, що 19 травня 2025 року біля одного із супермаркетів міста на вулиці Чорновола представник ТЦК під час проведення перевірки військово-облікового документа в чоловіка з'ясував, що останній перебуває у розшуку. Після чого офіцер мобілізаційного відділення повідомив чоловіку, що йому треба пройти з ними для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Однак від виконання зазначеної вимоги чоловік відмовився та, перебуваючи в автомобілі Honda Civic, зачинив водійські двері та, знаючи, що позаду транспортного засобу військовослужбовець, розпочав рух автомобіля. Відтак він здійснив удар багажною частиною в область правого стегна та наїхав колесом автомобіля на ліву стопу військовому.

У суді обвинувачений повідомив, що свою провину у вчиненні кримінального правопорушення — погроза або насильство щодо службової особи (ч. 2 ст. 350 КК України) — визнав повністю.

Під час винесення вироку суд врахував позицію потерпілого військовослужбовця, який відмовився подавати цивільний позов та просив не позбавляти обвинуваченого волі. Суд також врахував щире каяття й те, що чоловік перерахував 20 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Отже, суд призначив покарання у вигляді трьох років обмеження волі, але звільнив його від відбування з іспитовим строком один рік. На обвинуваченого поклали обов’язки з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Раніше ми інформували, за яких умов можна оскаржувати штрафи від ТЦК.

Також ми писали, за які порушення ТЦК може подати у розшук військовозобов'язаного.