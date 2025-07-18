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Главная ТЦК Мужчина наехал на ногу военному ТЦК — как его наказал суд

Мужчина наехал на ногу военному ТЦК — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 07:51
В Чернигове мужчина наехал на ногу военному ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

В Чернигове мужчина наехал на ногу военнослужащему Территориального центра комплектования. Новозаводской районный суд города наказал мужчину.

Об этом говорится в соответствующем судебном приговоре.

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Новозаводской районный суд города Чернигова вынес приговор по делу мужчины, который 19 мая на улице Черновола наехал на ногу военнослужащего ТЦК. Обвиняемому назначили три года ограничения свободы с испытательным сроком один год.

Отмечается, что 19 мая 2025 года возле одного из супермаркетов города на улице Черновола представитель ТЦК во время проведения проверки военно-учетного документа у мужчины выяснил, что последний находится в розыске. После чего офицер мобилизационного отделения сообщил мужчине, что ему надо пройти с ними для составления протокола об административном правонарушении.

Однако от выполнения указанного требования мужчина отказался и, находясь в автомобиле Honda Civic, закрыл водительскую дверь и, зная, что позади транспортного средства военнослужащий, начал движение автомобиля. Поэтому он совершил удар багажной частью в область правого бедра и наехал колесом автомобиля на левую стопу военному.

В суде обвиняемый сообщил, что свою вину в совершении уголовного преступления — угроза или насилие в отношении должностного лица (ч. 2 ст. 350 УК Украины) — признал полностью.

При вынесении приговора суд учел позицию потерпевшего военнослужащего, который отказался подавать гражданский иск, и просил не лишать обвиняемого свободы. Суд также учел искреннее раскаяние и то, что мужчина перечислил 20 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

Итак, суд назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы, но освободил его от отбывания с испытательным сроком один год. На обвиняемого возложили обязанности появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства.

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Чернигов военные наказание ТЦК и СП судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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