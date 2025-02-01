Чоловік хотів уникнути мобілізації з ДНК-тестом — суд призначив випробовувальний термін

Оформлення документів у ТЦК. Фото: УНІАН

У Житомирській області військовозобов'язаний чоловік отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації. Суд звільнив чоловіка від відбування покарання, проте призначив випробовувальний термін.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що у травні 2024 року мешканця Житомирщини визнали придатним до військової служби. Йому намагались вручити повістку, проте чоловік категорично відмовився її взяти.

На суді чоловік заявив, що ніколи не служив в армії та боїться вбити людину. Він також повідомив, що має трьох неповнолітніх дітей. На суді він показав ДНК-тест, який засвідчив правдивість його заяви. При цьому він проживає з жінкою без офіційного шлюбу.

Співробітник ТЦК зазначив, що підсудний відмовився від мобілізації. Про те, що він виховує трьох дітей, чоловік у момент вручення повістки не повідомляв.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у відмові від мобілізації. Фігуранту справи призначили покарання, але звільнили від його відбування з іспитовим терміном.

Нагадаємо, у Львівській області військовий хотів звільнитися зі служби, щоб доглядати за батьком, який має інвалідність. Не отримавши дозвіл від командування, боєць звернувся до суду.

Раніше ми також писали, що у Львові чоловік через суд домігся визнання протиправним рішення ТЦК, який відмовив йому у відстрочці від мобілізації.