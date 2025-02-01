Мужчина хотел избежать мобилизации с ДНК-тестом — суд назначил испытательный срок

Оформление документов в ТЦК. Фото: УНИАН

В Житомирской области военнообязанный мужчина получил повестку, но категорически отказался от мобилизации. Суд освободил мужчину от отбывания наказания, однако назначил испытательный срок.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что в мае 2024 года жителя Житомирщины признали годным к военной службе. Ему пытались вручить повестку, однако мужчина категорически отказался ее взять.

На суде мужчина заявил, что никогда не служил в армии и боится убить человека. Он также сообщил, что имеет трех несовершеннолетних детей. На суде он показал ДНК-тест, который показал правдивость его заявления. При этом он проживает с женщиной без официального брака.

Сотрудник ТЦК отметил, что подсудимый отказался от мобилизации. О том, что он воспитывает троих детей, мужчина в момент вручения повестки не сообщал.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в отказе от мобилизации. Фигуранту дела назначили наказание, но освободили от его отбывания с испытательным сроком.

Напомним, во Львовской области военный хотел уволиться со службы, чтобы ухаживать за отцом, который имеет инвалидность. Не получив разрешение от командования, боец обратился в суд.

Ранее мы также писали, что во Львове мужчина через суд добился признания противоправным решения ТЦК, который отказал ему в отсрочке от мобилизации.