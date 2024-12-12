Представник Свідків Єгови відмовився воювати за Україну — що вирішив суд

Член “Свідків Єгови” відмовився йти в ТЦК — як його покарав суд
У Сумській області офіцер запасу, який перебував на військовому обліку, відмовився отримати повістку від представників ТЦК. Суд покарав військовозобов'язаного.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах справи вказано, що офіцер запасу, який перебував на військовому обліку, відмовився отримати повістку від представників ТЦК, які прийшли до нього додому у березні 2023 року.
Чоловік у суді заявив, що є членом "Релігійного центру Свідків Єгови" з 2002 року та пояснив свою відмову релігійними переконаннями.
Водночас він визнав, що раніше не звертався з проханням про заміну військової служби на альтернативну чи виключення з військового обліку.
Лише отримавши "бойову" повістку, почав наполягати на альтернативній службі, яку йому, за його словами, не запропонували.
Рішення суду
Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
У своєму рішенні суддя вказав, що, хоча обвинувачений не вчинив тяжкого злочину, його дії створюють негативний прецедент під час воєнного стану, що погіршує суспільне сприйняття дисципліни та мобілізації.
А в Миколаєві суд розглянув справу чоловіка, який є дияконом збору "Релігійного об’єднання Свідків Єгови в Україні" та оскаржував накладений на нього штраф у 17 тисяч гривень за ухилення від військової служби під час мобілізації.
Раніше ми писали, що у Дрогобичі Львівської області чоловік відмовився підписувати бойову повістку від Територіального центру комплектування. Суд обрав йому покарання.
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