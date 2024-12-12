Представник Свідків Єгови відмовився воювати за Україну — що вирішив суд

Зал Царства "Свідків Єгови". Ілюстративне фото: polomap.com

У Сумській області офіцер запасу, який перебував на військовому обліку, відмовився отримати повістку від представників ТЦК. Суд покарав військовозобов'язаного.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що офіцер запасу, який перебував на військовому обліку, відмовився отримати повістку від представників ТЦК, які прийшли до нього додому у березні 2023 року.

Чоловік у суді заявив, що є членом "Релігійного центру Свідків Єгови" з 2002 року та пояснив свою відмову релігійними переконаннями.

Водночас він визнав, що раніше не звертався з проханням про заміну військової служби на альтернативну чи виключення з військового обліку.

Лише отримавши "бойову" повістку, почав наполягати на альтернативній службі, яку йому, за його словами, не запропонували.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

У своєму рішенні суддя вказав, що, хоча обвинувачений не вчинив тяжкого злочину, його дії створюють негативний прецедент під час воєнного стану, що погіршує суспільне сприйняття дисципліни та мобілізації.

А в Миколаєві суд розглянув справу чоловіка, який є дияконом збору "Релігійного об’єднання Свідків Єгови в Україні" та оскаржував накладений на нього штраф у 17 тисяч гривень за ухилення від військової служби під час мобілізації.

Раніше ми писали, що у Дрогобичі Львівської області чоловік відмовився підписувати бойову повістку від Територіального центру комплектування. Суд обрав йому покарання.