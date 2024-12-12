Представитель Свидетелей Иеговы отказался воевать за Украину — что решил суд

Зал Царства "Свидетелей Иеговы". Иллюстративное фото: polomap.com

В Сумской области находившийся на военном учете офицер запаса отказался получить повестку от представителей ТЦК. Суд наказал военнообязанного.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что находившийся на военном учете офицер запаса отказался получить повестку от представителей ТЦК, которые пришли к нему домой в марте 2023 года.

Мужчина в суде заявил, что является членом "Религиозного центра Свидетелей Иеговы" с 2002 года и объяснил свой отказ религиозными убеждениями.

В то же время, он признал, что ранее не обращался с просьбой о замене военной службы на альтернативную или исключение из воинского учета.

Лишь получив "боевую" повестку, начал настаивать на альтернативной службе, которую ему, по его словам, не предложили.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

В своем решении судья указал, что хотя обвиняемый не совершил тяжкого преступления, его действия создают негативный прецедент во время военного положения, что ухудшает общественное восприятие дисциплины и мобилизации.

А в Николаеве суд рассмотрел дело мужчины, являющегося диаконом сбора "Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине", он обжаловал наложенный на него штраф в 17 тысяч гривен за уклонение от военной службы во время мобилизации.

Ранее мы писали, что в Дрогобыче Львовской области мужчина отказался подписывать боевую повестку от Территориального центра комплектования. Суд избрал ему наказание.