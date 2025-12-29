Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чи з'явиться розшук ТЦК автоматично через рік після ВЛК

Чи з'явиться розшук ТЦК автоматично через рік після ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 21:40
Розшук ТЦК - чи оголошують його автоматично за непройдену ВЛК
Процес проходження ВЛК. Фото: КОТЦК

Навіть після завершення чинності висновку військово-лікарської комісії військовозобов’язаний громадянин не повинен стрімголов бігти на наступну ВЛК. Також ТЦК не має права оголосити його на цій підставі у розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Чи потрібно іти на ТЦК самостійно

Військово-лікарська комісія є однією із головних складових процесу військового обліку та загальної мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який проходив ВЛК на початку 2025 року. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому іти на комісію відразу після того, як спливе річний термін.

"Проходити ВЛК кожного року самостійно немає потреби, якщо не існує особистої причини для того", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Коментуючи цю ситуацію, юрист зазначив, що це не впливає ані на продовження відстрочки, ані на отримання броні.

"У разі необхідності ТЦК повинен викликати Вас повісткою з метою направлення на ВЛК", — підкреслив Айвазян.

Чи оголосять в розшук після завершення терміну дії ВЛК

Адвокат наголосив, що і подати в розшук громадянина відразу після того, як спливе річний термін чинності висновку попередньої військово-лікарської комісії, неможливо.

"Розшук може з'явитися тільки у зв'язку із порушенням Вами правил військового обліку або ж мобілізаційного законодавства", — підкреслив Юрій Айвазян

Для цього, пояснив юрист, громадянин повинен не з'явитись за повісткою до ТЦК, тобто спочатку має бути крок з боку територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго може тривати розшук від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

бронювання ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації