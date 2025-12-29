Розшук ТЦК - чи оголошують його автоматично за непройдену ВЛК

Процес проходження ВЛК. Фото: КОТЦК

Навіть після завершення чинності висновку військово-лікарської комісії військовозобов’язаний громадянин не повинен стрімголов бігти на наступну ВЛК. Також ТЦК не має права оголосити його на цій підставі у розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібно іти на ТЦК самостійно

Військово-лікарська комісія є однією із головних складових процесу військового обліку та загальної мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який проходив ВЛК на початку 2025 року. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому іти на комісію відразу після того, як спливе річний термін.

"Проходити ВЛК кожного року самостійно немає потреби, якщо не існує особистої причини для того", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Коментуючи цю ситуацію, юрист зазначив, що це не впливає ані на продовження відстрочки, ані на отримання броні.

"У разі необхідності ТЦК повинен викликати Вас повісткою з метою направлення на ВЛК", — підкреслив Айвазян.

Чи оголосять в розшук після завершення терміну дії ВЛК

Адвокат наголосив, що і подати в розшук громадянина відразу після того, як спливе річний термін чинності висновку попередньої військово-лікарської комісії, неможливо.

"Розшук може з'явитися тільки у зв'язку із порушенням Вами правил військового обліку або ж мобілізаційного законодавства", — підкреслив Юрій Айвазян

Для цього, пояснив юрист, громадянин повинен не з'явитись за повісткою до ТЦК, тобто спочатку має бути крок з боку територіального центру комплектування.

