Розыск ТЦК - объявляют ли его автоматически за непройденную ВВК

Процесс прохождения ВВК. Фото: КОТЦК

Даже после завершения действия заключения военно-врачебной комиссии военнообязанный гражданин не должен сломя голову бежать на следующую ВВК. Также ТЦК не имеет права объявить его на этом основании в розыск.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Военно-врачебная комиссия является одной из главных составляющих процесса воинского учета и общей мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который проходил ВВК в начале 2025 года. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему идти на комиссию сразу после того, как истечет годовой срок.

"Проходить ВВК каждый год самостоятельно нет необходимости, если не существует личной причины для этого", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Комментируя эту ситуацию, юрист отметил, что это не влияет ни на продление отсрочки, ни на получение брони.

"В случае необходимости ТЦК должен вызвать Вас повесткой с целью направления на ВВК", — подчеркнул Айвазян.

Объявят ли в розыск после завершения срока действия ВВК

Адвокат подчеркнул, что и подать в розыск гражданина сразу после того, как истечет годичный срок действия заключения предыдущей военно-врачебной комиссии, невозможно.

"Розыск может появиться только в связи с нарушением Вами правил воинского учета или же мобилизационного законодательства", — подчеркнул Юрий Айвазян

Для этого, пояснил юрист, гражданин должен не явиться по повестке в ТЦК, то есть сначала должен быть шаг со стороны территориального центра комплектования.

