Перевірки на блокпостах ТЦК — коли можуть затримати людину з інвалідністю

Перевірка документів на блокпосту. Фото: ArmyInform

Затримати особу з інвалідністю на блокпосту представники Нацполіції та ТЦК мають право тільки тоді, коли вона оголошена у розшук. Інших підстав для затримання не існує.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його затримати на блокпосту територіального центру комплектування, якщо він має задокументовану інвалідність.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що існує рівно одна причина для того, аби такий громадянин був затриманий.

"Не бачу підстави для Вашого затримання на блокпосту, якщо Ви не в розшуку", — зазначив юрист.

Таким чином, особу з інвалідністю можуть затримати на блокпосту тільки тоді, коли вона оголошена у розшуку.

ВЛК для осіб з інвалідністю

Крім того, вимога пройти військово-лікарську комісію для таких громадян є незаконним.

"Під час діючої відстрочки військовозобов'язаний не направляється на проходження військово-лікарської комісії", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому відстрочка для людей з інвалідністю діє лише 3 місяці.

Додамо, ми повідомляли про те, як людині з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації без військово-облікового документу.