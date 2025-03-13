Проверки на блокпостах ТЦК — когда могут задержать человека с инвалидностью

Проверка документов на блокпосту. Фото: ArmyInform

Задержать человека с инвалидностью на блокпосту представители Нацполиции и ТЦК имеют право только тогда, когда он объявлен в розыск. Других оснований для задержания не существует.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его задержать на блокпосту территориального центра комплектования, если он имеет задокументированную инвалидность.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что существует ровно одна причина для того, чтобы такой гражданин был задержан.

"Не вижу основания для Вашего задержания на блокпосту, если Вы не в розыске", — отметил юрист.

Таким образом, лицо с инвалидностью могут задержать на блокпосту только тогда, когда оно объявлено в розыск.

ВВК для лиц с инвалидностью

Кроме того, требование пройти военно-врачебную комиссию для таких граждан является незаконным.

"Во время действующей отсрочки военнообязанный не направляется на прохождение военно-врачебной комиссии", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, почему отсрочка для людей с инвалидностью действует всего 3 месяца.

Добавим, мы сообщали о том, как человеку с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации без военно-учетного документа.