Бронь після ТЦК - чи законною є вимога роботодавця

Забронювати працівника критично важливого підприємства можна без військово-лікарської комісії. Та роботодавець може вимагати від працівників проходження ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Бронювання тільки після ВЛК

Працівники критично важливих для української економіки підприємств мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який працює на одному із таких підприємств.

Чоловік розповів, що від нього вимагають спочатку пройти у територіальному центрі комплектування військово-лікарську комісію — і тільки після цього обіцяють його забронювати.

Громадянин поцікавився, чи законною є така позиція роботодавця.

"Для оформлення бронювання проходити ВЛК не потрібно", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Чи є бронювання обов’язком роботодавця

Разом з тим, наголосив юрист, бронювання це лише право, а не обов'язок роботодавця.

"Якщо він вирішив подавати на бронювання лише після проходження ВЛК, то змусити його поступити по іншому Ви не можете", — підкреслив Дерій.

Юрист порекомендував працівнику домовитися із роботодавцем, що він пройде ВЛК пізніше.

"Тим більше, що непроходження ВЛК не є порушенням правил військового обліку і підприємство не повинно про це повідомляти ТЦК", — наголосив Владислав Дерій.

