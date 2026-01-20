Відео
Україна
Чи законно на роботі вимагати для броні іти в ТЦК на ВЛК

Чи законно на роботі вимагати для броні іти в ТЦК на ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 00:30
Бронь після ТЦК - чи законною є вимога роботодавця
Черга на військово-лікарську комісію. Фото: "Кременчуцький телеграф"

Забронювати працівника критично важливого підприємства можна без військово-лікарської комісії. Та роботодавець може вимагати від працівників проходження ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Бронювання тільки після ВЛК

Працівники критично важливих для української економіки підприємств мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який працює на одному із таких підприємств.

Чоловік розповів, що від нього вимагають спочатку пройти у територіальному центрі комплектування військово-лікарську комісію — і тільки після цього обіцяють його забронювати.

Громадянин поцікавився, чи законною є така позиція роботодавця.

"Для оформлення бронювання проходити ВЛК не потрібно", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Чи є бронювання обов’язком роботодавця

Разом з тим, наголосив юрист, бронювання це лише право, а не обов'язок роботодавця.

"Якщо він вирішив подавати на бронювання лише після проходження ВЛК, то змусити його поступити по іншому Ви не можете", — підкреслив Дерій.

Юрист порекомендував працівнику домовитися із роботодавцем, що він пройде ВЛК пізніше.

"Тим більше, що непроходження ВЛК не є порушенням правил військового обліку і підприємство не повинно про це повідомляти ТЦК", — наголосив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити бронювання без оновлених військово-облікових даних.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у процесі бронювання були ухвалені в грудні 2025 року.

стратегічні підприємства критична інфраструктура бронювання ВЛК роботодавці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
