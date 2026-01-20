Бронь после ТЦК - законно ли требование работодателя

Законно ли на работе требовать для брони идти в ТЦК на ВВК
Забронировать работника критически важного предприятия можно без военно-врачебной комиссии. Но работодатель может требовать от работников прохождения ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Бронирование только после ВВК
Работники критически важных для украинской экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который работает на одном из таких предприятий.
Мужчина рассказал, что от него требуют сначала пройти в территориальном центре комплектования военно-врачебную комиссию — и только после этого обещают его забронировать.
Гражданин поинтересовался, законна ли такая позиция работодателя.
"Для оформления бронирования проходить ВВК не нужно", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.
Является ли бронирование обязанностью работодателя
Вместе с тем, подчеркнул юрист, бронирование это лишь право, а не обязанность работодателя.
"Если он решил подавать на бронирование только после прохождения ВВК, то заставить его поступить иначе Вы не можете", — подчеркнул Дерий.
Юрист порекомендовал работнику договориться с работодателем, что он пройдет ВВК позже.
"Тем более, что непрохождение ВВК не является нарушением правил воинского учета и предприятие не должно об этом сообщать ТЦК", — отметил Владислав Дерий.
