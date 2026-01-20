Видео
Законно ли на работе требовать для брони идти в ТЦК на ВВК

Дата публикации 20 января 2026 00:30
Бронь после ТЦК - законно ли требование работодателя
Очередь на военно-врачебную комиссию. Фото: "Кременчуцький телеграф"

Забронировать работника критически важного предприятия можно без военно-врачебной комиссии. Но работодатель может требовать от работников прохождения ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Бронирование только после ВВК

Работники критически важных для украинской экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который работает на одном из таких предприятий.

Мужчина рассказал, что от него требуют сначала пройти в территориальном центре комплектования военно-врачебную комиссию — и только после этого обещают его забронировать.

Гражданин поинтересовался, законна ли такая позиция работодателя.

"Для оформления бронирования проходить ВВК не нужно", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Является ли бронирование обязанностью работодателя

Вместе с тем, подчеркнул юрист, бронирование это лишь право, а не обязанность работодателя.

"Если он решил подавать на бронирование только после прохождения ВВК, то заставить его поступить иначе Вы не можете", — подчеркнул Дерий.

Юрист порекомендовал работнику договориться с работодателем, что он пройдет ВВК позже.

"Тем более, что непрохождение ВВК не является нарушением правил воинского учета и предприятие не должно об этом сообщать ТЦК", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить бронирование без обновленных военно-учетных данных.

Добавим, мы сообщали о том, какие изменения в процессе бронирования были приняты в декабре 2025 года.

стратегические предприятия критическая инфраструктура бронирование ВВК работодатели
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
