Виключення з військового обліку - чи треба здавати військовий квиток в ТЦК

Військовий квиток громадянина України. Фото: УНІАН

Навіть після виключення громадянина з військового обліку, військовий квиток не здається до територіального центру комплектування. Юристи пояснили, навіщо невійськовозобов’язаній особі військово-обліковий документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Чи залишається військовий квиток у невійськовозобов’язаного

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно здавати паперовий військовий квиток після того, як ТЦК виключить військовозобов’язану особу з військового обліку.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що подібне не передбачене законодавством.

"У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", військово-обліковий документ не вилучається", — запевнив юрист.

Навіщо військовий квиток виключеним з обліку

Айвазян пояснив, чому військовий квиток залишається у вже невійськовозобов’язаного громадянина.

"До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку", — підкреслив адвокат.

Таким чином, громадянин, виключений з військового обліку, має доказ своєї непридатності до військової служби у випадку перевірки його особи групою оповіщення територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба міняти військовий квиток радянського зразка.

Додамо, ми повідомляли про те, як відновити втрачений військовий квиток.