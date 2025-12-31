Исключение с воинского учета - надо ли сдавать военный билет в ТЦК

Военный билет гражданина Украины. Фото: УНІАН

Даже после исключения гражданина с воинского учета, военный билет не сдается в территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, зачем невоеннообязанному лицу военно-учетный документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Остается ли военный билет у невоеннообязанного

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли сдавать бумажный военный билет после того, как ТЦК исключит военнообязанное лицо с воинского учета.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, пояснил, что подобное не предусмотрено законодательством.

"У гражданина, который исключен с воинского учета в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военно-учетный документ не изымается", — заверил юрист.

Зачем военный билет исключенным из учета

Айвазян объяснил, почему военный билет остается у уже невоеннообязанного гражданина.

"В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключении с воинского учета", — подчеркнул адвокат.

Таким образом, гражданин, исключенный с воинского учета, имеет доказательство своей непригодности к военной службе в случае проверки его личности группой оповещения территориального центра комплектования.

