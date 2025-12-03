Відео
Головна ТЦК Чи треба самостійно нести довідку ВЛК до ТЦК — де криється нюанс

Чи треба самостійно нести довідку ВЛК до ТЦК — де криється нюанс

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 06:30
Чи можна надіслати довідку ВЛК до ТЦК поштою — поради юристів
Оформлення довідки. Фото: armyinform.com.ua

В Україні один із заброньованих працівників медичної сфери звернув увагу на порушення під час роботи військово-лікарської комісії: після проходження ВЛК йому видали довідку та картку огляду й повідомили, що ці документи він має самостійно передати до ТЦК. Проте, перекладати такий обов'язок на військовозобов’язаного неправомірно.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян. 

Читайте також:

Чи треба самостійно нести довідку з ВЛК у ТЦК

Передавати документи самостійно військовозобов’язаний не зобов’язаний. Адвокат зазначає, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560, саме військово-лікарська комісія повинна передати результати огляду до районного ТЦК протягом наступного дня після ухвалення рішення.

З 1 квітня ці дані передаються також у цифровому форматі через державні реєстри, і ВЛК не має права перекладати цей процес на громадян. Нормами передбачено, що рішення комісії має бути занесене до Єдиного державного реєстру призовників і резервістів не пізніше наступного дня після того, як документи надійдуть до ТЦК.

Таким чином, затримка або відсутність інформації у "Резерв+" свідчить про те, що ВЛК не передала дані належним чином. Попри це, юрист радить все ж передати отримані документи до ТЦК, щоб уникнути потенційних штрафів.

Як додатково поінформувати ТЦК про пройдену ВЛК без візиту

Зробити це можна й рекомендованим листом із описом вкладення. Можна надіслати як оригінал, так і завірені копії. В більшості випадків ТЦК приймає й копії з нотаріальним засвідченням.

Юрій Айвазян зауважив, що обов'язок передати документи покладено саме на ВЛК, і така ситуація, коли це перекладають на військовозобов’язаного, є неправильною. Проте для власної безпеки та фіксації факту передачі варто відправити лист самостійно.

Також читайте, що робити підприємцю, якщо працівник вже має бронювання з іншого підприємства. 

Раніше Новини.LIVE писали про те, у яких випадках після ВЛК можуть надати статус тимчасово непридатного до служби.

пошта мобілізація документи ВЛК ТЦК та СП довідка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
