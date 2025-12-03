Можно ли отправить справку ВВК в ТЦК по почте — советы юристов

Оформление справки. Фото: armyinform.com.ua

В Украине один из забронированных работников медицинской сферы обратил внимание на нарушения во время работы военно-врачебной комиссии: после прохождения ВВК ему выдали справку и карточку осмотра и сообщили, что эти документы он должен самостоятельно передать в ТЦК. Однако, перекладывать такую обязанность на военнообязанного неправомерно.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян.

Надо ли самостоятельно нести справку из ВВК в ТЦК

Передавать документы самостоятельно военнообязанный не обязан. Адвокат отмечает, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560, именно военно-врачебная комиссия должна передать результаты осмотра в районный ТЦК в течение следующего дня после принятия решения.

С 1 апреля эти данные передаются также в цифровом формате через государственные реестры, и ВВК не имеет права перекладывать этот процесс на граждан. Нормами предусмотрено, что решение комиссии должно быть занесено в Единый государственный реестр призывников и резервистов не позднее следующего дня после того, как документы поступят в ТЦК.

Таким образом, задержка или отсутствие информации в "Резерв+" свидетельствует о том, что ВВК не передала данные должным образом. Несмотря на это, юрист советует все же передать полученные документы в ТЦК, чтобы избежать потенциальных штрафов.

Как дополнительно проинформировать ТЦК о пройденной ВВК без визита

Сделать это можно и заказным письмом с описью вложения. Можно отправить как оригинал, так и заверенные копии. В большинстве случаев ТЦК принимает и копии с нотариальным заверением.

Юрий Айвазян отметил, что обязанность передать документы возложена именно на ВВК, и такая ситуация, когда это перекладывают на военнообязанного, является неправильной. Однако для собственной безопасности и фиксации факта передачи стоит отправить письмо самостоятельно.

