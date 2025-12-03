Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Нужно ли самостоятельно нести справку ВВК в ТЦК — где нюанс

Нужно ли самостоятельно нести справку ВВК в ТЦК — где нюанс

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 06:30
Можно ли отправить справку ВВК в ТЦК по почте — советы юристов
Оформление справки. Фото: armyinform.com.ua

В Украине один из забронированных работников медицинской сферы обратил внимание на нарушения во время работы военно-врачебной комиссии: после прохождения ВВК ему выдали справку и карточку осмотра и сообщили, что эти документы он должен самостоятельно передать в ТЦК. Однако, перекладывать такую обязанность на военнообязанного неправомерно.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Надо ли самостоятельно нести справку из ВВК в ТЦК

Передавать документы самостоятельно военнообязанный не обязан. Адвокат отмечает, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560, именно военно-врачебная комиссия должна передать результаты осмотра в районный ТЦК в течение следующего дня после принятия решения.

С 1 апреля эти данные передаются также в цифровом формате через государственные реестры, и ВВК не имеет права перекладывать этот процесс на граждан. Нормами предусмотрено, что решение комиссии должно быть занесено в Единый государственный реестр призывников и резервистов не позднее следующего дня после того, как документы поступят в ТЦК.

Таким образом, задержка или отсутствие информации в "Резерв+" свидетельствует о том, что ВВК не передала данные должным образом. Несмотря на это, юрист советует все же передать полученные документы в ТЦК, чтобы избежать потенциальных штрафов.

Как дополнительно проинформировать ТЦК о пройденной ВВК без визита

Сделать это можно и заказным письмом с описью вложения. Можно отправить как оригинал, так и заверенные копии. В большинстве случаев ТЦК принимает и копии с нотариальным заверением.

Юрий Айвазян отметил, что обязанность передать документы возложена именно на ВВК, и такая ситуация, когда это перекладывают на военнообязанного, является неправильной. Однако для собственной безопасности и фиксации факта передачи стоит отправить письмо самостоятельно.

Также читайте, что делать предпринимателю, если работник уже имеет бронирование с другого предприятия.

Ранее Новини.LIVE писали о том, в каких случаях после ВВК могут предоставить статус временно непригодного к службе.

почта мобилизация документы ВВК ТЦК и СП справка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации