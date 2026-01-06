Відео
Головна ТЦК Чи треба йти в ТЦК на комісію відразу після закінчення броні

Чи треба йти в ТЦК на комісію відразу після закінчення броні

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 06:30
ВЛК після броні - чи має громадянин самостійно іти на комісію
Громадяни на ВЛК. Фото: dialog.ua

Громадянин, який має бронювання від мобілізації на роботі, не повинен проходити військово-лікарську комісію для продовження броні. Також він не має іти в ТЦК на комісію за власним бажанням.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Хто має право направити на ВЛК

Громадяни, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для української економіки, мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який має чинне бронювання.

Чоловік розповів, що роботодавець рекомендує йому пройти військово-лікарську комісію після завершення броні для того, аби продовжити бронювання.

Громадянин поцікавився, чи справді це необхідно зробити.

"На ВЛК направляє не роботодавець, а ТЦК", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібно проходити ВЛК

"Отже, допоки Ви не отримали від останнього повістку або направлення, у проходженні ВЛК немає потреби", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що ВЛК не є обов’язковим елементом для оформлення чи продовження броні.

"Так само така потреба пройти військово-лікарську комісію не визначена законодавством для продовження бронювання", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має ТЦК право надсилати наперед, на момент завершення дії бронювання бойові повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи продовжать бронювання громадянину, який не пройшов ВЛК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
