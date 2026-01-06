Видео
Видео

Надо ли идти в ТЦК на комиссию сразу после окончания брони

Дата публикации 6 января 2026 06:30
ВВК после брони - должен ли гражданин самостоятельно идти на комиссию
Граждане на ВВК. Фото: dialog.ua

Гражданин, который имеет бронирование от мобилизации на работе, не должен проходить военно-врачебную комиссию для продления брони. Также он не должен идти в ТЦК на комиссию по собственному желанию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Кто имеет право направить на ВВК

Граждане, которые работают на предприятиях, признанных критически важными для украинской экономики, имеют право на бронирование от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который имеет действующее бронирование.

Мужчина рассказал, что работодатель рекомендует ему пройти военно-врачебную комиссию после завершения брони для того, чтобы продлить бронирование.

Гражданин поинтересовался, действительно ли это необходимо сделать.

"На ВВК направляет не работодатель, а ТЦК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли проходить ВВК

"Итак, пока Вы не получили от последнего повестку или направление, в прохождении ВВК нет необходимости", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что ВВК не является обязательным элементом для оформления или продления брони.

"Так же такая потребность пройти военно-врачебную комиссию не определена законодательством для продления бронирования", — резюмировал адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли ТЦК право присылать заранее, на момент завершения действия бронирования боевые повестки.

Добавим, мы сообщали о том, продлят ли бронирование гражданину, который не прошел ВВК.

работа бронирование ВВК ТЦК и СП работодатели
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
