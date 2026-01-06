ВВК после брони - должен ли гражданин самостоятельно идти на комиссию

Граждане на ВВК. Фото: dialog.ua

Гражданин, который имеет бронирование от мобилизации на работе, не должен проходить военно-врачебную комиссию для продления брони. Также он не должен идти в ТЦК на комиссию по собственному желанию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Кто имеет право направить на ВВК

Граждане, которые работают на предприятиях, признанных критически важными для украинской экономики, имеют право на бронирование от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который имеет действующее бронирование.

Мужчина рассказал, что работодатель рекомендует ему пройти военно-врачебную комиссию после завершения брони для того, чтобы продлить бронирование.

Гражданин поинтересовался, действительно ли это необходимо сделать.

"На ВВК направляет не работодатель, а ТЦК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли проходить ВВК

"Итак, пока Вы не получили от последнего повестку или направление, в прохождении ВВК нет необходимости", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что ВВК не является обязательным элементом для оформления или продления брони.

"Так же такая потребность пройти военно-врачебную комиссию не определена законодательством для продления бронирования", — резюмировал адвокат.

