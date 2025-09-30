Відео
Головна ТЦК Чи треба йти до ТЦК на комісію після сплати штрафу

Чи треба йти до ТЦК на комісію після сплати штрафу

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 06:30
Штраф ТЦК за непройдену ВЛК - чи треба проходити військово-лікарську комісію
Військово-лікарська комісія. Фото: "МикВісті"

Якщо військовозобов’язаний громадянин сплатив штраф за непройдену ВЛК, йому все одно доведеться з’явитися в ТЦК і пройти військово-лікарську комісію. Інакше на таку особу чекає значно серйозніше покарання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Дмитро Дончак.

Читайте також:

Новий штраф від ТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин не пройде військово-лікарську комісію, на нього можуть накласти штраф.

"Якщо ж після сплати штрафу людина знову продовжить ухилятися від проходження ВЛК, то це вже буде кваліфікуватися як нове правопорушення, і відповідно новий штраф", — пояснив, коментуючи таку ситуацію, адвокат Дмитро Дончак.

Тобто сплата штрафу не звільняє громадянина від обов’язку пройти ВЛК.

Не адміністративна, а кримінальна відповідальність

Разом з тим, несплата штрафу і подальше ігнорування вимоги пройти військово-лікарську комісію може обернутися значно серйознішими проблемами.

"Якщо систематично ухилятися від проходження ВЛК (не являтися в ТЦК за викликом після неодноразових штрафів, ігнорування повісток, відмова від проходження ВЛК), то це вже можуть кваліфікувати як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період — а це вже не адміністративна а кримінальна відповідальність, стаття 336 ККУ", — пояснив Дончак.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли штраф, накладений територіальним центром комплектування, автоматично анулюється.

штраф Кримінал ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
