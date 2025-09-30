Видео
Україна
Нужно ли идти в ТЦК на комиссию после уплаты штрафа

Нужно ли идти в ТЦК на комиссию после уплаты штрафа

Дата публикации 30 сентября 2025 06:30
Штраф ТЦК за непройденную ВВК - надо ли проходить военно-врачебную комиссию
Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Если военнообязанный гражданин оплатил штраф за непройденную ВВК, ему все равно придется явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию. Иначе такое лицо ждет значительно более серьезное наказание.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Дмитрий Дончак.

Новый штраф от ТЦК

Если военнообязанный гражданин не пройдет военно-врачебную комиссию, на него могут наложить штраф.

"Если же после уплаты штрафа человек снова продолжит уклоняться от прохождения ВВК, то это уже будет квалифицироваться как новое правонарушение, и соответственно новый штраф", — пояснил, комментируя такую ситуацию, адвокат Дмитрий Дончак.

То есть уплата штрафа не освобождает гражданина от обязанности пройти ВВК.

Не административная, а уголовная ответственность

Вместе с тем, неуплата штрафа и дальнейшее игнорирование требования пройти военно-врачебную комиссию может обернуться значительно более серьезными проблемами.

"Если систематически уклоняться от прохождения ВВК (не являться в ТЦК по вызову после неоднократных штрафов, игнорирование повесток, отказ от прохождения ВВК), то это уже могут квалифицировать как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, в особый период — а это уже не административная а уголовная ответственность, статья 336 УКУ", — пояснил Дончак.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, когда штраф, наложенный территориальным центром комплектования, автоматически аннулируется.

штраф Криминал ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
