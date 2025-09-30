Штраф ТЦК за непройденную ВВК - надо ли проходить военно-врачебную комиссию

Нужно ли идти в ТЦК на комиссию после уплаты штрафа
Если военнообязанный гражданин оплатил штраф за непройденную ВВК, ему все равно придется явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию. Иначе такое лицо ждет значительно более серьезное наказание.
Новый штраф от ТЦК
Если военнообязанный гражданин не пройдет военно-врачебную комиссию, на него могут наложить штраф.
"Если же после уплаты штрафа человек снова продолжит уклоняться от прохождения ВВК, то это уже будет квалифицироваться как новое правонарушение, и соответственно новый штраф", — пояснил, комментируя такую ситуацию, адвокат Дмитрий Дончак.
То есть уплата штрафа не освобождает гражданина от обязанности пройти ВВК.
Не административная, а уголовная ответственность
Вместе с тем, неуплата штрафа и дальнейшее игнорирование требования пройти военно-врачебную комиссию может обернуться значительно более серьезными проблемами.
"Если систематически уклоняться от прохождения ВВК (не являться в ТЦК по вызову после неоднократных штрафов, игнорирование повесток, отказ от прохождения ВВК), то это уже могут квалифицировать как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, в особый период — а это уже не административная а уголовная ответственность, статья 336 УКУ", — пояснил Дончак.
