Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чи продовжить відстрочку ТЦК тим, у кого протермінована ВЛК

Чи продовжить відстрочку ТЦК тим, у кого протермінована ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 06:30
Відстрочка і ВЛК - якщо не пройшов комісію, чи буде продовжена відстрочка
Військово-лікарська комісія при ТЦК. Фото: КОТЦК

Відстрочка від мобілізації продовжується після завершення попереднього терміну дії за наявності відповідних підстав, внесених у систему і реєстри. Юристи пояснили, чи впливає пройдена чи непройдена військово-лікарська комісія на продовження відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

ВЛК не впливає на відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку від мобілізації.

Разом з тим, зазначив чоловік, з моменту останнього проходження ним військово-лікарської комісії пройшло уже більше року, тобто формально результати ВЛК є уже протермінованими.

Громадянин поцікавився, чи продовжить територіальний центр комплектування йому відстрочку автоматично, зважаючи на те, що останній результат ВЛК — "Придатний до служби у частинах забезпечення (ТЦК та СП, навчальні центри, медичні підрозділи, зв’язок, логістика, охорона)".

"Ступінь придатності та термін проходження ВЛК ніяким чином не впливає на можливість оформлення чи продовження відстрочки", — запевнив цього громадянина юрист Владислав Дерій.

Чи треба йти в ЦНАП з документами

Юрист пояснив, що головне питання тут — у наявності підстав для продовження відстрочки, а не у пройденій чи не пройденій військово-обліковій комісії.

"Якщо система не зможе підтвердити підставу, продовження не відбудеться. Якщо все ж маєте підстави для автопродовження, спробуйте оновити інформацію в реєстрах", — наголосив Дерій.

Якщо зробити цього не вийде, то, порадив юрист, громадянину варто звернутися з необхідними документами до ЦНАПу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжать відстрочку для догляду за близьким родичем автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки відстрочок продовжили автоматично наприкінці 2025 року.

мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації