Відстрочка і ВЛК - якщо не пройшов комісію, чи буде продовжена відстрочка

Відстрочка від мобілізації продовжується після завершення попереднього терміну дії за наявності відповідних підстав, внесених у систему і реєстри. Юристи пояснили, чи впливає пройдена чи непройдена військово-лікарська комісія на продовження відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

ВЛК не впливає на відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку від мобілізації.

Разом з тим, зазначив чоловік, з моменту останнього проходження ним військово-лікарської комісії пройшло уже більше року, тобто формально результати ВЛК є уже протермінованими.

Громадянин поцікавився, чи продовжить територіальний центр комплектування йому відстрочку автоматично, зважаючи на те, що останній результат ВЛК — "Придатний до служби у частинах забезпечення (ТЦК та СП, навчальні центри, медичні підрозділи, зв’язок, логістика, охорона)".

"Ступінь придатності та термін проходження ВЛК ніяким чином не впливає на можливість оформлення чи продовження відстрочки", — запевнив цього громадянина юрист Владислав Дерій.

Чи треба йти в ЦНАП з документами

Юрист пояснив, що головне питання тут — у наявності підстав для продовження відстрочки, а не у пройденій чи не пройденій військово-обліковій комісії.

"Якщо система не зможе підтвердити підставу, продовження не відбудеться. Якщо все ж маєте підстави для автопродовження, спробуйте оновити інформацію в реєстрах", — наголосив Дерій.

Якщо зробити цього не вийде, то, порадив юрист, громадянину варто звернутися з необхідними документами до ЦНАПу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжать відстрочку для догляду за близьким родичем автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки відстрочок продовжили автоматично наприкінці 2025 року.