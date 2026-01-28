Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Продлит ли отсрочку ТЦК тем, у кого просроченная ВВК

Продлит ли отсрочку ТЦК тем, у кого просроченная ВВК

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 06:30
Отсрочка и ВВК - если не прошел комиссию, будет ли продлена отсрочка
Военно-врачебная комиссия при ТЦК. Фото: КОТЦК

Отсрочка от мобилизации продлевается после завершения предыдущего срока действия при наличии соответствующих оснований, внесенных в систему и реестры. Юристы объяснили, влияет ли пройденная или непройденная военно-врачебная комиссия на продление отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

ВВК не влияет на отсрочку

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации.

Вместе с тем, отметил мужчина, с момента последнего прохождения им военно-врачебной комиссии прошло уже больше года, то есть формально результаты ВВК являются уже просроченными.

Гражданин поинтересовался, продолжит ли территориальный центр комплектования ему отсрочку автоматически, несмотря на то, что последний результат ВВК — "Годен к службе в частях обеспечения (ТЦК и СП, учебные центры, медицинские подразделения, связь, логистика, охрана)".

"Степень пригодности и срок прохождения ВВК никоим образом не влияет на возможность оформления или продления отсрочки", — заверил этого гражданина юрист Владислав Дерий.

Надо ли идти в ЦПАУ с документами

Юрист пояснил, что главный вопрос здесь — в наличии оснований для продления отсрочки, а не в пройденной или не пройденной военно-учетной комиссии.

"Если система не сможет подтвердить основание, продление не состоится. Если все же есть основания для автопродления, попробуйте обновить информацию в реестрах", — подчеркнул Дерий.

Если сделать этого не получится, то, посоветовал юрист, гражданину стоит обратиться с необходимыми документами в ЦПАУ.

Напомним, мы ранее писали о том, продлят ли отсрочку для ухода за близким родственником автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, сколько отсрочек продлили автоматически в конце 2025 года.

мобилизация отсрочка ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации