Отсрочка и ВВК - если не прошел комиссию, будет ли продлена отсрочка

Военно-врачебная комиссия при ТЦК. Фото: КОТЦК

Отсрочка от мобилизации продлевается после завершения предыдущего срока действия при наличии соответствующих оснований, внесенных в систему и реестры. Юристы объяснили, влияет ли пройденная или непройденная военно-врачебная комиссия на продление отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

ВВК не влияет на отсрочку

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации.

Вместе с тем, отметил мужчина, с момента последнего прохождения им военно-врачебной комиссии прошло уже больше года, то есть формально результаты ВВК являются уже просроченными.

Гражданин поинтересовался, продолжит ли территориальный центр комплектования ему отсрочку автоматически, несмотря на то, что последний результат ВВК — "Годен к службе в частях обеспечения (ТЦК и СП, учебные центры, медицинские подразделения, связь, логистика, охрана)".

"Степень пригодности и срок прохождения ВВК никоим образом не влияет на возможность оформления или продления отсрочки", — заверил этого гражданина юрист Владислав Дерий.

Надо ли идти в ЦПАУ с документами

Юрист пояснил, что главный вопрос здесь — в наличии оснований для продления отсрочки, а не в пройденной или не пройденной военно-учетной комиссии.

"Если система не сможет подтвердить основание, продление не состоится. Если все же есть основания для автопродления, попробуйте обновить информацию в реестрах", — подчеркнул Дерий.

Если сделать этого не получится, то, посоветовал юрист, гражданину стоит обратиться с необходимыми документами в ЦПАУ.

