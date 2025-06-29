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Головна ТЦК Чи продовжить ТЦК відстрочку, якщо ВЛК ще не завершена

Чи продовжить ТЦК відстрочку, якщо ВЛК ще не завершена

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 06:30
Продовження відстрочки від ТЦК - чи впливає на відстрочку незавершена військово-лікарська комісія
Процес внесення результатів ВЛК. Фото: Advokat Post
Ключові моменти Рішення по ВЛК — не швидкий процес Відстрочку треба продовжувати

Продовження відстрочки від мобілізації жодним чином не пов’язане із можливим проходженням громадянином військово-лікарської комісії. Тож навіть якщо штатна ВЛК не ухвалила остаточного рішення, громадянин має право продовжити відстрочку у ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Рішення по ВЛК — не швидкий процес

Одним із ключових елементів військового обліку є військово-лікарська комісія.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи зможе він продовжити у територіальному центрі комплектування свою відстрочку, хоч процес ухвалення висновку військово-лікарської комісії, яку пройшов громадянин, дещо затягнувся.

"Рішення так швидко може і не бути. Зазвичай даний процес затягується на декілька місяців", — запевнив військовозобов’язаного громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочку треба продовжувати

Щодо того, що робити громадянину у такій ситуації, юрист пояснив — потрібно продовжувати відстрочку.

"Рішення ВЛК про Вашу непридатність жодним чином на це не впливає, оскільки до затвердження постанови ВЛК ТЦК штатною ВЛК Ви залишаєтесь у стасусі військовозобов'язаного", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи достатньо для відстрочки електронного військово-облікового документу.

Додамо, ми повідомляли про те, який фактор є важливим для оформлення відстрочки від мобілізації для опікуна.

мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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