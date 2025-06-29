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Главная ТЦК Продлит ли ТЦК отсрочку, если ВВК еще не завершена

Продлит ли ТЦК отсрочку, если ВВК еще не завершена

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 06:30
Продление отсрочки от ТЦК - влияет ли на отсрочку незавершенная военно-врачебная комиссия
Процесс внесения результатов ВВК. Фото: Advokat Post
Ключові моменти Решение по ВВК — не быстрый процесс Отсрочку надо продолжать

Продление отсрочки от мобилизации никоим образом не связано с возможным прохождением гражданином военно-врачебной комиссии. Поэтому даже если штатная ВВК не приняла окончательного решения, гражданин имеет право продлить отсрочку в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Решение по ВВК — не быстрый процесс

Одним из ключевых элементов воинского учета является военно-врачебная комиссия.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, сможет ли он продолжить в территориальном центре комплектования свою отсрочку, хотя процесс принятия заключения военно-врачебной комиссии, которую прошел гражданин, несколько затянулся.

"Решение так быстро может и не быть. Обычно данный процесс затягивается на несколько месяцев", — заверил военнообязанного гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочку надо продолжать

Относительно того, что делать гражданину в такой ситуации, юрист объяснил - нужно продолжать отсрочку.

"Решение ВВК о Вашей непригодности никоим образом на это не влияет, поскольку до утверждения постановления ВВК ТЦК штатной ВВК Вы остаетесь в статусе военнообязанного", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, достаточно ли для отсрочки электронного военно-учетного документа.

Добавим, мы сообщали о том, какой фактор является важным для оформления отсрочки от мобилизации для опекуна.

мобилизация отсрочка ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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