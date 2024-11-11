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Чи повертають право на керування авто після оновлення даних в ТЦК

11 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як повонити право на керування авто через неоновленні дані в ТЦК
Перевірка документів у водія. Фото: ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні в рамках мобілізації військовозобов'язані чоловіки мають виконувати певні обов'язки згідно з чинним законодавством. Проте, держава має право обмежувати їх у праві користуванням транспортними засобами, як от, наприклад, у випадку несвоєчасного оновлення даних. 

Про це повідомляє Міністерство оборони України

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Чи має право ТЦК обмежувати громадян у праві керування транспортним засобом під час мобілізації

Зокрема, у випадку, якщо за п’ять днів після того, як людина, яка має з’явитися до ТЦК і СП вона по факту ухиляється від цього, видається вимога щодо виконання обов’язку військовозобов’язаного. А за десять днів, якщо особа і далі ігнорує це, то йде звернення до суду.

Надалі суд прийматиме рішення щодо позбавлення права керування транспортним засобом. А рішення у таких справах підлягають негайному виконанню. Важливо пам’ятати, що це обмеження тимчасове.

Чи можуть громадянину повернути право на керування транспортним засобом

Громадянину можуть повернути право на керування транспортним засобом, якщо він оновить дані до ТЦК та СП. Це має відбутися наступного дня після оновлення даних, якщо це передбачено вимогою. В такому випадку ТЦК та СП надсилає відповідне повідомлення до виконавчої служби. Зазначимо, що обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації знімає за законом виконавча служба. 

Чи є випадки у яких ТЦК не має права позбавляти особу права на керування авто

Згідно із законом, якщо авто особи є основним джерелом заробітки, або ж у сім'ї такої є хтось з інвалідністю, то позбавити людину можливості керувати авто не можна. 

Нагадаємо, ми розповідали, як відбувається мобілізація транспорту та що не мають права робити військові із ним

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ТЦК та СП мобілізація обмеження права авто

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