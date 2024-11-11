Как вернуть право на управление авто из-за необновленных данных в ТЦК

Проверка документов у водителя. Фото: ГПСУ

В Украине в рамках мобилизации военнообязанные мужчины должны выполнять определенные обязанности по действующему законодательству. Тем не менее, государство имеет право ограничивать их в праве пользованием транспортными средствами, например, в случае несвоевременного обновления данных.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Имеет ли право ТЦК ограничивать граждан в праве управления транспортным средством во время мобилизации

В частности, в случае, если через пять дней после того, как человек, который должен явиться в ТЦК и СП, он по факту уклоняется от этого, выдается требование по исполнению обязанности военнообязанного. А через десять дней, если лицо и дальше игнорирует это, то идет обращение в суд.

В дальнейшем суд будет принимать решение о лишении права управления транспортным средством. А решения по таким делам подлежат немедленному исполнению. Важно помнить, что это ограничение временное.

Могут ли гражданину вернуть право на управление транспортным средством

Гражданину могут вернуть право на управление транспортным средством, если оно обновит данные в ТЦК и СП. Это должно произойти на следующий день после обновления данных, если это предусмотрено требованием. В таком случае ТЦК и СП посылает соответствующее уведомление в исполнительную службу. Отметим, что ограничения в праве управления транспортным средством при мобилизации снимает по закону исполнительная служба.

Есть ли случаи, в которых ТЦК не имеет права лишать личность права на вождение

По закону, если авто лица является основным источником заработка, или же в семье такой есть кто-то с инвалидностью, то лишить человека возможности водить авто нельзя.

Напомним, мы рассказывали, как происходит мобилизация транспорта и что не имеют права делать военные с ним.

Также юрист объясняла все нюансы переоформления авто во время военного положения.