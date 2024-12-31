ВЛК і бронювання - чи потрібне рішення комісії для продовження бронювання

Чи потрібна ВЛК для продовження бронювання
Для продовження бронювання від мобілізації громадянину не потрібно проходити військово-лікарську комісію при ТЦК. На продовження бронювання актуальність висновку ВЛК не впливає.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.
Бронювання не безстрокове
Військовозобов’язані громадяни, які працюють на критично важливих для вітчизняної економіки підприємствах, мають право на бронювання від мобілізації.
Бронювання не є безстроковим, його треба регулярно продовжувати.
Чи потрібна ВЛК, коли продовжуєш бронювання
Юрист Євген Корнійчук наголосив, що для продовження як мобілізації, так і відстрочки не потрібно проходити військово-лікарську комісію.
"Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються", — заявив правник.
Корнійчук додав, що єдиним винятком у цій ситуації є той випадок, коли громадянин хоче записатися на військову службу за контрактом.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у "Дії" тепер можна анулювати бронювання.
Також ми повідомляли про те, чи можуть громадянина мобілізувати, якщо бронювання не завершене.
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