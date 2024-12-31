ВЛК і бронювання - чи потрібне рішення комісії для продовження бронювання

Військовозобов’язаний громадянин в ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Для продовження бронювання від мобілізації громадянину не потрібно проходити військово-лікарську комісію при ТЦК. На продовження бронювання актуальність висновку ВЛК не впливає.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Бронювання не безстрокове

Військовозобов’язані громадяни, які працюють на критично важливих для вітчизняної економіки підприємствах, мають право на бронювання від мобілізації.

Бронювання не є безстроковим, його треба регулярно продовжувати.

Чи потрібна ВЛК, коли продовжуєш бронювання

Юрист Євген Корнійчук наголосив, що для продовження як мобілізації, так і відстрочки не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

"Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються", — заявив правник.

Корнійчук додав, що єдиним винятком у цій ситуації є той випадок, коли громадянин хоче записатися на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у "Дії" тепер можна анулювати бронювання.

Також ми повідомляли про те, чи можуть громадянина мобілізувати, якщо бронювання не завершене.