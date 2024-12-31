ВВК и бронирование – нужно ли решение комиссии для продолжения бронирования

Военнообязанный гражданин в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Для продолжения бронирования от мобилизации гражданину не нужно проходить военно-врачебную комиссию при ТЦК. На продолжение бронирования актуальность заключения ВВК не влияет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Бронирование не бессрочное

Военнообязанные граждане, работающие на критически важных для отечественной экономики предприятиях, имеют право на бронирование от мобилизации.

Бронирование не бессрочно, его нужно регулярно продолжать.

Нужна ли ВВК, когда продолжаешь бронирование

Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул, что для продления как мобилизации, так и отсрочки не нужно проходить военно-врачебную комиссию.

"Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не завершился, на медицинское освидетельствование не направляются", — заявил юрист.

Корнийчук добавил, что единственным исключением в этой ситуации есть тот случай, когда гражданин хочет записаться на военную службу по контракту.

Напомним, мы ранее писали о том, что в "Дії" теперь можно аннулировать бронирование.

Также мы сообщали о том, могут ли гражданина мобилизовать, если бронирование не завершено.