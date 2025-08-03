Військово-лікарська комісія — проходження ВЛК в чужому ТЦК

Під час проходження ВЛК в ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Пройти військово-лікарську комісію в тому ТЦК, де громадянин не стоїть на військовому обліку, неможливо. Потрібно або іти в свій територіальний центр комплектування, або ставати на облік в іншому ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація та ВЛК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який був оголошений після початку повномасштабної війни та запровадження воєнного стану на усій території України.

Однією із ключових частин мобілізації є військово-лікарська комісія.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він пройти військово-лікарську комісію у чужому територіальному центрі комплектування.

При цьому, наголосив військовозобов’язаний, він хотів пройти ВЛК, не змінюючи місця військового обліку — тобто не стаючи на облік у цьому чужому ТЦК.

Чи можна пройти ВЛК не у своєму ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян заявив, що без постанови на військовий облік пройти ВЛК у чужому ТЦК неможливо.

"Поки що така опція недоступна, на жаль", — визнав юрист.

Тож, додав Айвазян, для проходження військово-лікарської комісії треба йти у свій ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна пройти ВЛК за простроченим направленням.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є строки проходження ВЛК.