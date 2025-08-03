Військово-лікарська комісія — проходження ВЛК в чужому ТЦК

Чи можна пройти ВЛК в чужому ТЦК без зміни реєстрації
Пройти військово-лікарську комісію в тому ТЦК, де громадянин не стоїть на військовому обліку, неможливо. Потрібно або іти в свій територіальний центр комплектування, або ставати на облік в іншому ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Мобілізація та ВЛК
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який був оголошений після початку повномасштабної війни та запровадження воєнного стану на усій території України.
Однією із ключових частин мобілізації є військово-лікарська комісія.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він пройти військово-лікарську комісію у чужому територіальному центрі комплектування.
При цьому, наголосив військовозобов’язаний, він хотів пройти ВЛК, не змінюючи місця військового обліку — тобто не стаючи на облік у цьому чужому ТЦК.
Чи можна пройти ВЛК не у своєму ТЦК
Адвокат Юрій Айвазян заявив, що без постанови на військовий облік пройти ВЛК у чужому ТЦК неможливо.
"Поки що така опція недоступна, на жаль", — визнав юрист.
Тож, додав Айвазян, для проходження військово-лікарської комісії треба йти у свій ТЦК.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна пройти ВЛК за простроченим направленням.
Додамо, ми повідомляли про те, якими є строки проходження ВЛК.
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