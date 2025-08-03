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Главная ТЦК Можно ли пройти ВВК в чужом ТЦК без смены регистрации

Можно ли пройти ВВК в чужом ТЦК без смены регистрации

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 06:30
Военно-врачебная комиссия — прохождение ВВК в чужом ТЦК
Во время прохождения ВЛК в ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Пройти военно-врачебную комиссию в том ТЦК, где гражданин не стоит на воинском учете, невозможно. Нужно либо идти в свой территориальный центр комплектования, либо становиться на учет в другом ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация и ВВК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который был объявлен после начала полномасштабной войны и введения военного положения на всей территории Украины.

Одной из ключевых частей мобилизации является военно-врачебная комиссия.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он пройти военно-врачебную комиссию в чужом территориальном центре комплектования.

При этом, подчеркнул военнообязанный, он хотел пройти ВВК, не меняя места воинского учета — то есть не становясь на учет в этом чужом ТЦК.

Можно ли пройти ВВК не в своем ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян заявил, что без постановления на воинский учет пройти ВВК в чужом ТЦК невозможно.

"Пока такая опция недоступна, к сожалению", — признал юрист.

Поэтому, добавил Айвазян, для прохождения военно-врачебной комиссии надо идти в свой ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли пройти ВВК по просроченному направлению.

Добавим, мы сообщали о том, каковы сроки прохождения ВВК.

военный учет мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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