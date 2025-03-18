Наказ про мобілізацію ТЦК - як можна скасувати

Мобілізовані громадяни України. Фото: "Закарпаття онлайн"

Громадянин не зможе скасувати наказ про свою мобілізацію до Збройних сил України, навіть якщо цей наказ базується на хибних даних ВЛК. Громадянину доведеться доводити непридатність до військової служби і звільнятися.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оскарження ВЛК можливе, але не допоможе

До юристів звернувся громадянин, який, за його словами, був незаконно мобілізований. Він поцікавився, чи може якимось чином скасувати свою мобілізацію.

"Оскаржити ВЛК не проблема, особливо якщо є для того підстави", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Але, підкреслив юрист, проблема для громадянина полягає не у результаті ВЛК, а у рішенні ТЦК.

Чи реально скасувати наказ про мобілізацію

За словами Айвазяна, скасувати наказ ТЦК про мобілізацію з подальшим звільненням з частини громадянину не вдасться.

"Тож мову можна вести або про придатність до служби у військах забезпечення, ТЦК тощо, або визнання військовослужбовця непридатним до служби", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому, за словами нардепа, служити будуть навіть незаконно мобілізовані.

Додамо, ми повідомляли про те, коли ТЦК покарають за незаконну мобілізацію.