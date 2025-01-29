Федієнко пояснив, чому затягуються судові справи щодо працівників ТЦК

Працівник ТЦК запитує документи у громадянина. Фото ілюстративне: скриншот відео

В Україні розпочали розгляд скарг громадян України на працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які незаконно мобілізували громадян. Водночас ухвалення механізму покарання працівників ТЦК і ВЛК може затягнутися через суди щодо дій командирів і генералів.

Таку думку висловив в ефірі Ранок.LIVE народний депутат Олександр Федієнко.

Читайте також:

В Україні почнуть розглядати справи щодо скарг громадян на роботу ТЦК

Олександр Федієнко пояснив, що були проведені засідання на підставі заяв громадян України, яких намагалися мобілізувати, попри наявні законні підстави для відстрочки чи бронюванні від мобілізації. Були випадки й спроби мобілізації заброньованих працівників оборонних підприємств.

"Коли я розібрав кейси, то була історія, коли людина була заброньована — в нього в "Оберіг" працівниця ТЦК винесла з реєстру запис, що він заброньований. Таким чином його мобілізували. Це в принципі є злочином, це підробка. І за це передбачена відповідальність", — повідомив Федієнко.

Надалі комітет має напрацювати зміни та створити механізм покарання. Проте нардеп висловив думку, що процес ухвалення законопроєкту про покарання може бути складним.

"Цей законопроєкт, я думаю, буде доволі важко рухатись з урахуванням того, що є прецедент щодо суду над відповідними командирами і генералами. Ну і, на мій погляд, нам потрібно спочатку розібратися з цим кейсом, щоб рухатися далі у частині підвищенні покарань", — повідомив Федієнко.

Нагадаємо, нещодавно позафракційна нардепка Юлія Яцик заявила, що в Україні можуть ввести покарання на законодавчому рівні для представників ТЦК та ВЛК за порушення ними порядку призову під час мобілізації.

Також Юлія Яцик заявила, що більша частина працівників ТЦК придатна до військової служби.