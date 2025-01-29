Федиенко объяснил, почему затягиваются судебные дела в отношении работников ТЦК

Работник ТЦК запрашивает документы у гражданина. Фото иллюстративное: скриншот видео

В Украине начали рассмотрение жалоб граждан Украины на работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые незаконно мобилизовали граждан. В то же время принятие механизма наказания работников ТЦК и ВВК может затянуться из-за судов относительно действий командиров и генералов.

Такое мнение высказал в эфире Ранок.LIVE народный депутат Александр Федиенко.

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Александр Федиенко пояснил, что были проведены заседания на основании заявлений граждан Украины, которых пытались мобилизовать, несмотря на имеющиеся законные основания для отсрочки или бронирование от мобилизации. Были случаи и попыток мобилизации забронированных работников оборонных предприятий.

"Когда я разобрал кейсы, то была история, когда человек был забронирован — у него в "Оберег" работница ТЦК вынесла из реестра запись, что он забронирован. Таким образом его мобилизовали. Это в принципе преступление, это подделка. И за это предусмотрена ответственность", — сообщил Федиенко.

В дальнейшем комитет должен наработать изменения и создать механизм наказания. Однако нардеп выразил мнение, что процесс принятия законопроекта о наказании может быть сложным.

"Этот законопроект, я думаю, будет довольно трудно двигаться с учетом того, что есть прецедент относительно суда над соответствующими командирами и генералами. Ну и, на мой взгляд, нам нужно сначала разобраться с этим кейсом, чтобы двигаться дальше в части повышении наказаний", — сообщил Федиенко.

Напомним, недавно внефракционный нардеп Юлия Яцык заявила, что в Украине могут ввести наказание на законодательном уровне для представителей ТЦК и ВВК за нарушение ими порядка призыва во время мобилизации.

Также Юлия Яцык заявила, что большая часть работников ТЦК пригодна к военной службе.