Приказ о мобилизации ТЦК - как можно отменить

Возможно ли отменить приказ ТЦК о мобилизации
Гражданин не сможет отменить приказ о своей мобилизации в Вооруженные силы Украины, даже если этот приказ базируется на ложных данных ВВК. Гражданину придется доказывать непригодность к военной службе и увольняться.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Обжалование ВВК возможно, но не поможет
К юристам обратился гражданин, который, по его словам, был незаконно мобилизован. Он поинтересовался, может ли каким-то образом отменить свою мобилизацию.
"Обжаловать ВВК не проблема, особенно если есть для того основания", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Но, подчеркнул юрист, проблема для гражданина заключается не в результате ВВК, а в решении ТЦК.
Реально ли отменить приказ о мобилизации
По словам Айвазяна, отменить приказ ТЦК о мобилизации с последующим увольнением из части гражданину не удастся.
"Поэтому речь можно вести либо о пригодности к службе в войсках обеспечения, ТЦК и т.д., либо признании военнослужащего непригодным к службе", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, почему, по словам нардепа, служить будут даже незаконно мобилизованные.
Добавим, мы сообщали о том, когда ТЦК накажут за незаконную мобилизацию.
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