Видача військових документів без ІПН — чи можна отримати приписне

Оформлення приписного посвідчення. Фото: LB.ua

Територіальний центр комплектування не має права відмовляти громадянину у видачі приписного посвідчення, навіть якщо у нього немає ідентифікаційного податкового номера. Якщо ж ТЦК таки відмовив, то громадянин може подати скаргу до ОТЦК чи Міноборони.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Відмова від ІПН — що замінить цей документ

Деякі громадяни України з релігійних переконань відмовилися від отримання ідентифікаційного податкового номера (ІПН), або ж реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Але без ІПН проблематично отримати приписне посвідчення — принаймні, у деяких ТЦК можуть виникнути труднощі з цим.

"Позначки в паспорті про відмову від ІПН повинно бути достатньо для того, аби переконати ТЦК", — підкреслив Євген Корнійчук.

Хто має вирішити проблему із відсутністю РНОКПП

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян зазначив, що відсутність цього документу не повинна вплинути на долю військовозобов’язаного громадянина.

"Відсутність РНОКПП не надає змоги ТЦК внести дані до Єдиного реєстру, але це не є проблемою чоловіка", — пояснив Айвазян.

Він додав, що громадянину у такій ситуації, коли йому не видають приписне посвідчення, треба звертатися зі скаргами до Міноборони та обласного ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як має діяти військовозобов’язаний громадянин, якщо ТЦК шантажує його відмовою у видачі ВОД за несплату штрафу.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців має терміново замінити військово-обліковий документ.