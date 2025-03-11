Выдача военных документов без ИНН - можно ли получить приписное

Оформление приписного удостоверения. Фото: LB.ua

Территориальный центр комплектования не имеет права отказывать гражданину в выдаче приписного удостоверения, даже если у него нет идентификационного налогового номера. Если же ТЦК таки отказал, то гражданин может подать жалобу в ОТЦК или Минобороны.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Некоторые граждане Украины по религиозным убеждениям отказались от получения идентификационного налогового номера (ИНН), или же регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП).

Но без ИНН проблематично получить приписное удостоверение — по крайней мере, у некоторых ТЦК могут возникнуть трудности с этим.

"Отметки в паспорте об отказе от ИНН должно быть достаточно для того, чтобы убедить ТЦК", — подчеркнул Евгений Корнийчук.

Кто должен решить проблему с отсутствием РНУКПН

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян отметил, что отсутствие этого документа не должно повлиять на судьбу военнообязанного гражданина.

"Отсутствие РНУКПН не позволяет ТЦК внести данные в Единый реестр, но это не является проблемой мужчины", — пояснил Айвазян.

Он добавил, что гражданину в такой ситуации, когда ему не выдают приписное удостоверение, надо обращаться с жалобами в Минобороны и областной ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, как должен действовать военнообязанный гражданин, если ТЦК шантажирует его отказом в выдаче ВУД за неуплату штрафа.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев должен срочно заменить военно-учетный документ.