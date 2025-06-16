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Головна ТЦК Чи є право не з'являтись в ТЦК — які можуть бути причини

Чи є право не з'являтись в ТЦК — які можуть бути причини

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Дата публікації: 16 червня 2025 06:22
Є перелік причин, за якими військовозобов'язаний може не прийти до ТЦК
Черга в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Які є підстави не з'являтись до ТЦК

Під час дії загальної мобілізації військові зобов'язані громадяни України отримують повістки, які зобов'язують їх з'явитися до ТЦК і СП у зазначений термін. Однак,  законодавство передбачає певні винятки, які можуть стати підставою для неявки до ТЦК.

Про ці нюанси повідомляє Oboz.ua.

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Які є підстави не з'являтись до ТЦК

Зазначається, що такими підставами, наприклад, є наявність певних захворювань і це може розцінюватись, як поважна причина для відсутності. Але для уникнення адміністративної відповідальності та штрафу необхідно надати відповідні медичні документи, що підтверджують наявність захворювання.

Крім хвороби, офіційно підтвердженої медичними документами, поважними причинами можуть бути догляд за непрацездатними членами сім'ї та інші обставини, які будуть визнані судом або ТЦК.

Слід зазначити, що чинне законодавство передбачає можливість отримання відстрочки від мобілізації для певної категорії громадян України. Для цього необхідно подати відповідну заяву до комісії при ТЦК і СП або скористатися мобільним додатком "Резерв+".

Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді можуть прийняти закон щодо посилення відповідальності представників ТЦК. Депутат пропонує жорстко карати їх за так звану "бусифікацію"

Також ми інформували, що в англомовному сегменті соціальної мережі Х спостерігається сплеск дезінформаційних операцій щодо ТЦК та мобілізації.

військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Микола Кондратюк - Редактор
Автор:
Микола Кондратюк
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