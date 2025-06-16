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Главная ТЦК Есть ли право не появляться в ТЦК — какие могут быть причины

Есть ли право не появляться в ТЦК — какие могут быть причины

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 06:22
Есть перечень причин, по которым военнообязанный может не прийти в ТЦК
Очередь в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Ключові моменти Какие есть основания не являться в ТЦК

Во время действия всеобщей мобилизации военнообязанные граждане Украины получают повестки, которые обязывают их явиться в ТЦК и СП в указанный срок. Однако, законодательство предусматривает определенные исключения, которые могут стать основанием для неявки в ТЦК.

Об этих нюансах сообщает Oboz.ua.

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Какие есть основания не являться в ТЦК

Отмечается, что такими основаниями, например, является наличие определенных заболеваний и это может расцениваться, как уважительная причина для отсутствия. Но во избежание административной ответственности и штрафа необходимо предоставить соответствующие медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания.

Кроме болезни, официально подтвержденной медицинскими документами, уважительными причинами могут быть уход за нетрудоспособными членами семьи и другие обстоятельства, которые будут признаны судом или ТЦК.

Следует отметить, что действующее законодательство предусматривает возможность получения отсрочки от мобилизации для определенной категории граждан Украины. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в комиссию при ТЦК и СП или воспользоваться мобильным приложением "Резерв+".

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде могут принять закон об усилении ответственности представителей ТЦК. Депутат предлагает жестко наказывать их за так называемую "бусификацию".

Также мы информировали, что в англоязычном сегменте социальной сети Х наблюдается всплеск дезинформационных операций по ТЦК и мобилизации.

военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
Николай Кондратюк - Редактор
Автор:
Николай Кондратюк
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