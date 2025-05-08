Відстрочку від мобілізації для багатодітного батька 2025 — якщо діти за кордоном

Чоловіки консультуються в Центрі рекрутингу. Фото ілюстративне: Центр рекрутингу ВМС ЗСУ

В Україні, де триває загальна мобілізація, питання відстрочки для багатодітних батьків залишається актуальним, особливо у випадках, коли частина дітей проживає за кордоном. Закон чітко регламентує, хто має право на звільнення від призову, однак визначальним фактором є не лише кількість дітей, а й фактичне місце їхнього проживання.

Новини.LIVE пояснить, що робити багатодітним батькам, якщо хтось з дітей проживає не в Україні.

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Як впливає місце проживання дітей за кордоном на шанс отримання відстрочки

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чоловіки та жінки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку. Але це право діє лише за умови, що батько або мати не мають заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці.

Ключовий момент — місце проживання дітей. Якщо троє чи більше дітей мешкають разом із військовозобов’язаним в Україні, відстрочка надається. Якщо ж одна або кілька дітей проживають за кордоном, і це офіційно підтверджено, можуть виникнути труднощі з отриманням відстрочки.

У такому разі ТЦК може вимагати документи, що підтверджують, що діти перебувають на утриманні саме цієї особи — навіть якщо фізично проживають з іншим з батьків або за межами країни.

Які документи має надати багатодітний батько для відстрочки

Для підтвердження статусу багатодітного батька та підстав для відстрочки необхідно надати:

свідоцтва про народження трьох і більше дітей із зазначенням батьківства;

документ, що підтверджує місце проживання дітей (у разі розлучення — рішення суду або органів опіки);

у разі проживання дітей за кордоном — довідка з консульства про консульський облік дитини або інші документи, що фіксують її легальне перебування за кордоном;

довідка з державної виконавчої служби про відсутність заборгованості по аліментах (якщо діти не проживають із батьком);

у деяких випадках — договір про сплату аліментів або рішення суду про їх стягнення;

заяву до ТЦК та СП із проханням надати відстрочку.

Важливо, що навіть офіційне батьківство не гарантує відстрочку, якщо батько не проживає з дітьми та не доведе, що фактично їх утримує. Тому проживання дитини за межами України без підтвердження матеріального утримання може стати підставою для відмови у відстрочці.

Рішення про надання чи відмову в наданні відстрочки приймає спеціальна комісія при територіальному центрі комплектування. Саме тому важливо ретельно зібрати усі документи та надати їх у повному обсязі.

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