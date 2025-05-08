Відмова у відстрочці від ТЦК через матір з інвалідністю — порада юриста що робити

Військовослужбовці ЗСУ. Фото ілюстративне:

Жителю України, який доглядає за матір’ю з інвалідністю II групи, вдруге відмовили у наданні відстрочки від мобілізації, попри те, що в грудні 2024 року така відстрочка йому вже надавалась. Військовозобов’язаний звернувся до ТЦК з новим пакетом документів у лютому 2025 року, але цього разу отримав офіційну відмову з посиланням на нібито зміни в порядку надання відстрочок.

Адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA" пояснив, наскільки правомірною була відмова від ТЦК.

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Чоловік описав, що в його ситуації є рідна мати, яка має інвалідність II групи та висновок ЛКК про необхідність постійного догляду. Окрім того, є акт про необхідність здійснення догляду. Водночас вдома проживає батько, якому 83 роки. Він інвалідності не має, але також є непрацездатним. Інших братів і сестер немає.

Під час попереднього звернення до ТЦК у грудні чоловік отримав відстрочку за пунктом 13 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак під час повторного звернення в лютому 2025 року ТЦК відповів відмовою, пояснивши усно, що тепер непрацездатність батька "вже не враховується".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що норма пункту 13 не змінювалася з 18 травня 2024 року, і подібне трактування не відповідає дійсності. Ба більше, закон не забороняє військовозобов’язаному повторно подавати заяви на відстрочку, навіть якщо вони вже були відхилені. Також відсутній ліміт кількості таких звернень.

Як діяти, якщо ТЦК не дає відстрочки по догляду за родичем

Адвокат зауважив, що в його випадку можливе судове оскарження відмови, що передбачає також подання заяви про забезпечення позову. Якщо її задовольнять, ТЦК тимчасово не зможе мобілізувати особу до винесення рішення судом. Але в більшості випадків суди такі заяви відхиляють, якщо немає мобілізаційного розпорядження.

Також законознавець вказав, що можливе розлучення батьків, аби формально мати залишилася без чоловіка, і ТЦК не міг враховувати присутність батька як родича, здатного здійснювати догляд. Але цей варіант потребує часу.

Крім того, чоловік може зробити повторне подання документів на відстрочку за пунктом 9. Цей пункт передбачає можливість отримання відстрочки у разі постійного догляду за хворим батьком або матір’ю — і не вимагає доведення відсутності інших родичів. Тобто, у випадку з непрацездатним батьком, наявність інших осіб до уваги не береться.

Юрист наголосив, що пункт 9 не потребує інформації про інших родичів, якщо йдеться про догляд за рідними батьками. Акти ЛКК та додаток 8 до постанови №560 є достатніми документами для підтвердження права на відстрочку.

У разі зміни обставин, наприклад, розлучення батьків, чоловік також зможе повторно подати пакет документів за пунктом 13, і закон цього не забороняє. Також юрист порадив не йти до ТЦК і подавати документи поштою, щоб уникнути ризику негайного вручення повістки.

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