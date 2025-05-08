Отказ в отсрочке от ТЦК из-за матери с инвалидностью — совет юриста что делать

Военнослужащие ВСУ. Фото иллюстративное: ГПСУ

Жителю Украины, который ухаживает за матерью с инвалидностью II группы, во второй раз отказали в предоставлении отсрочки от мобилизации, несмотря на то, что в декабре 2024 года такая отсрочка ему уже предоставлялась. Военнообязанный обратился в ТЦК с новым пакетом документов в феврале 2025 года, но на этот раз получил официальный отказ со ссылкой на якобы изменения в порядке предоставления отсрочек.

Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" объяснил, насколько правомерным был отказ от ТЦК.

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Мужчина описал, что в его ситуации есть родная мать, которая имеет инвалидность II группы и заключение ВКК о необходимости постоянного ухода. Кроме того, есть акт о необходимости осуществления ухода. В то же время дома проживает отец, которому 83 года. Он инвалидности не имеет, но также является нетрудоспособным. Других братьев и сестер нет.

При предыдущем обращении в ТЦК в декабре мужчина получил отсрочку по пункту 13 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако при повторном обращении в феврале 2025 года ТЦК ответил отказом, объяснив устно, что теперь нетрудоспособность отца "уже не учитывается".

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что норма пункта 13 не менялась с 18 мая 2024 года, и подобная трактовка не соответствует действительности. Более того, закон не запрещает военнообязанному повторно подавать заявления на отсрочку, даже если они уже были отклонены. Также отсутствует лимит количества таких обращений.

Как действовать, если ТЦК не дает отсрочки по уходу за родственником

Адвокат отметил, что в его случае возможно судебное обжалование отказа, что предусматривает также подачу заявления об обеспечении иска. Если его удовлетворят, ТЦК временно не сможет мобилизовать лицо до вынесения решения судом. Но в большинстве случаев суды такие заявления отклоняют, если нет мобилизационного распоряжения.

Также законодатель указал, что возможен развод родителей, чтобы формально мать осталась без мужа, и ТЦК не мог учитывать присутствие отца как родственника, способного осуществлять уход. Но этот вариант требует времени.

Кроме того, муж может сделать повторную подачу документов на отсрочку по пункту 9. Этот пункт предусматривает возможность получения отсрочки в случае постоянного ухода за больным отцом или матерью — и не требует доказательства отсутствия других родственников. То есть, в случае с нетрудоспособным отцом, наличие других лиц во внимание не принимается.

Юрист отметил, что пункт 9 не требует информации о других родственниках, если речь идет об уходе за родными родителями. Акты ВКК и приложение 8 к постановлению №560 являются достаточными документами для подтверждения права на отсрочку.

В случае изменения обстоятельств, например, развод родителей, мужчина также сможет повторно подать пакет документов по пункту 13, и закон этого не запрещает. Также юрист посоветовал не идти в ТЦК и подавать документы по почте, чтобы избежать риска немедленного вручения повестки.

Напомним, министр науки и образования Украины Оксен Лисовой объяснил, будут ли мобилизовать студентов и аспирантов во время летних каникул.

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