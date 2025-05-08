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Дадут ли отсрочку многодетному отцу, если дети за границей

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Дата публикации 8 мая 2025 14:00
Отсрочку от мобилизации для многодетного отца 2025 — если дети за границей
Мужчины консультируются в Центре рекрутинга. Фото иллюстративное: Центр рекрутинга ВМС ВСУ

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, вопрос отсрочки для многодетных родителей остается актуальным, особенно в случаях, когда часть детей проживает за рубежом. Закон четко регламентирует, кто имеет право на освобождение от призыва, однако определяющим фактором является не только количество детей, но и фактическое место их проживания.

Новини.LIVE объяснит, что делать многодетным родителям, если кто-то из детей проживает не в Украине.

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Как влияет место жительства детей за границей на шанс получения отсрочки

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины и женщины, на иждивении которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку. Но это право действует только при условии, что отец или мать не имеют задолженности по уплате алиментов более трех месяцев.

Ключевой момент — место жительства детей. Если трое или более детей живут вместе с военнообязанным в Украине, отсрочка предоставляется. Если же один или несколько детей проживают за границей, и это официально подтверждено, могут возникнуть трудности с получением отсрочки.

В таком случае ТЦК может потребовать документы, подтверждающие, что дети находятся на содержании именно этого лица — даже если физически проживают с другим родителем или за пределами страны.

Какие документы должен предоставить многодетный родитель для отсрочки

Для подтверждения статуса многодетного отца и оснований для отсрочки необходимо предоставить:

  • свидетельства о рождении трех и более детей с указанием отцовства;
  • документ, подтверждающий место жительства детей (в случае развода — решение суда или органов опеки);
  • в случае проживания детей за рубежом — справка из консульства о консульском учете ребенка или другие документы, фиксирующие его легальное пребывание за рубежом;
  • справка из государственной исполнительной службы об отсутствии задолженности по алиментам (если дети не проживают с отцом);
  • в некоторых случаях — договор об уплате алиментов или решение суда об их взыскании;
  • заявление в ТЦК и СП с просьбой предоставить отсрочку.

Важно, что даже официальное отцовство не гарантирует отсрочку, если отец не проживает с детьми и не докажет, что фактически их содержит. Поэтому проживание ребенка за пределами Украины без подтверждения материального содержания может стать основанием для отказа в отсрочке.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки принимает специальная комиссия при территориальном центре комплектования. Именно поэтому важно тщательно собрать все документы и предоставить их в полном объеме.

Напомним, адвокат объяснил, что делать, если мать военнообязанного нуждается в уходе, а другие родственники являются нетрудоспособными.

Также в Минобороны Украины у кого в "Резерв+" автоматически обновятся отсрочки в мае.

дети отсрочка ТЦК и СП военнообязанные родители
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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