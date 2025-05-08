Отсрочку от мобилизации для многодетного отца 2025 — если дети за границей

Дадут ли отсрочку многодетному отцу, если дети за границей
В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, вопрос отсрочки для многодетных родителей остается актуальным, особенно в случаях, когда часть детей проживает за рубежом. Закон четко регламентирует, кто имеет право на освобождение от призыва, однако определяющим фактором является не только количество детей, но и фактическое место их проживания.
Новини.LIVE объяснит, что делать многодетным родителям, если кто-то из детей проживает не в Украине.
Как влияет место жительства детей за границей на шанс получения отсрочки
Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины и женщины, на иждивении которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку. Но это право действует только при условии, что отец или мать не имеют задолженности по уплате алиментов более трех месяцев.
Ключевой момент — место жительства детей. Если трое или более детей живут вместе с военнообязанным в Украине, отсрочка предоставляется. Если же один или несколько детей проживают за границей, и это официально подтверждено, могут возникнуть трудности с получением отсрочки.
В таком случае ТЦК может потребовать документы, подтверждающие, что дети находятся на содержании именно этого лица — даже если физически проживают с другим родителем или за пределами страны.
Какие документы должен предоставить многодетный родитель для отсрочки
Для подтверждения статуса многодетного отца и оснований для отсрочки необходимо предоставить:
- свидетельства о рождении трех и более детей с указанием отцовства;
- документ, подтверждающий место жительства детей (в случае развода — решение суда или органов опеки);
- в случае проживания детей за рубежом — справка из консульства о консульском учете ребенка или другие документы, фиксирующие его легальное пребывание за рубежом;
- справка из государственной исполнительной службы об отсутствии задолженности по алиментам (если дети не проживают с отцом);
- в некоторых случаях — договор об уплате алиментов или решение суда об их взыскании;
- заявление в ТЦК и СП с просьбой предоставить отсрочку.
Важно, что даже официальное отцовство не гарантирует отсрочку, если отец не проживает с детьми и не докажет, что фактически их содержит. Поэтому проживание ребенка за пределами Украины без подтверждения материального содержания может стать основанием для отказа в отсрочке.
Решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки принимает специальная комиссия при территориальном центре комплектования. Именно поэтому важно тщательно собрать все документы и предоставить их в полном объеме.
Напомним, адвокат объяснил, что делать, если мать военнообязанного нуждается в уходе, а другие родственники являются нетрудоспособными.
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